انخفاض في أقساط التأمين بنسبة 4.5% (الجمهورية)

كتبت صحيفة “الجمهورية“: كشف التقرير الفصلي لقطاع التأمين اللبناني انخفاضاً في إجمالي أقساط التأمين المكتتَبة في القطاع بنسبة 4.53% في العام 2022 إلى 1،629.48 مليون دولار، مقارنةً بـ 1،706.84 مليون دولار في العام 2021.
كشف التقرير الصادر عن لجنة مراقبة هيئات الضمان تراجعاً في أقساط التأمين على الحياة بنسبة 23.10% إلى 267.66 مليون دولار، وهو ما طغى على ارتفاع أقساط التأمين على غير الحياة بنسبة 0.22% إلى 1،361.82 مليون دولار. وقد حَصَدَ قطاع التأمين على النقل حصّة 37.39% من إجمالي أقساط التأمين في لبنان خلال العام 2022، تلاه التأمين على الصحّة (30.65%)، والتأمين على الحياة (16.43%)، والتأمين على الممتلكات (15.53%).
تجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أنّ شركة «بانكرز» قد تَصَدَّرَت لائحة شركات التأمين في لبنان لناحية أقساط التأمين المكتتَبة، والتي بلغت 173.11 مليون د.أ. (أي ما يوازي 10.62% من إجمالي أقساط التأمين في لبنان)، تبعتها «فيدلتي» (136.90 مليون د.أ.؛ )، وشركة ميدغلف (132.80 مليون د.أ.؛ )، و»أليكو» (114.34 مليون د.أ.؛ ).
في سياقٍ آخر، زادت القيمة الإجماليّة لطلبات التعويض التي تمّت تسويتها بنسبة 26.97% خلال العام 2022 إلى 1،548.14 مليون د.أ.، من 1،219.29 مليون د.أ. في العام 2021، في ظلّ ارتفاع طلبات التعويض على غير الحياة بنسبة 37.96% إلى 1،165.99 مليون د.أ.، ترافقاً مع زيادة طلبات التعويض على الحياة بنسبة 2.14% إلى 382.15 مليون د.أ.
تركّزت غالبيّة طلبات التعويض في التأمين على الصحّة (72.39%)، تلتها فئة التأمين على النقل (19.62%)، ومن ثّم فئة التأمين على الحياة (4.81%)، والتأمين على الممتلكات (3.18%). بالتوازي، زادت نفقات الإستحواذ والإدارة في قطاع التأمين اللبناني بنسبة 17.88% خلال العام 2022 إلى 663.38 مليون د.أ.، مع تسجيل تراجع في أرباح الإستثمار الصافية بنسبة 56.45% إلى 37.76 مليون د.أ. من أرباح بلغت 86.70 مليون د.أ. خلال العام 2021.
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