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اندلاع اشتباكات في القدس بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين
الجمعة 13 تشرين الأول 2023

اندلاع اشتباكات في القدس بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين

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