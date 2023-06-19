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انطلاق الجلسة العامة التشريعية في مجلس النواب بحضور 68 نائبا حتى الساعة
الإثنين 19 حزيران 2023

انطلاق الجلسة العامة التشريعية في مجلس النواب بحضور 68 نائبا حتى الساعة

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