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انطلاق المباراة انطلاق مباراة إسبانيا وكوستاريكا ضمن المجموعة الخامسة في كأس العالم 2022
الأربعاء 23 تشرين الثاني 2022

انطلاق المباراة انطلاق مباراة إسبانيا وكوستاريكا ضمن المجموعة الخامسة في كأس العالم 2022

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