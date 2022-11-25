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انطلاق مباراة هولندا والإكوادور ضمن المجموعة الأولى في كأس العالم 2022
الجمعة 25 تشرين الثاني 2022

انطلاق مباراة هولندا والإكوادور ضمن المجموعة الأولى في كأس العالم 2022

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