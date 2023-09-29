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انطوان قسطنطين لـ “حوار اليوم”: التيار في موقع يسمح له ان يكون الوحيد الذي يتحاور مع الكل في الداخل فيما تركن دول في الخارج الى رأيه، وهو يملك قدرة كبيرة في الانفتاح على الداخل والخارج وهذا كله كاف ليجيب على فكرة “الرجل المعزول”
الجمعة 29 أيلول 2023

انطوان قسطنطين لـ “حوار اليوم”: التيار في موقع يسمح له ان يكون الوحيد الذي يتحاور مع الكل في الداخل فيما تركن دول في الخارج الى رأيه، وهو يملك قدرة كبيرة في الانفتاح على الداخل والخارج وهذا كله كاف ليجيب على فكرة “الرجل المعزول”

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