انطوان قسطنطين لـ “حوار اليوم”: التيار في موقع يسمح له ان يكون الوحيد الذي يتحاور مع الكل في الداخل فيما تركن دول في الخارج الى رأيه، وهو يملك قدرة كبيرة في الانفتاح على الداخل والخارج وهذا كله كاف ليجيب على فكرة “الرجل المعزول”
انطوان قسطنطين لـ “حوار اليوم”: التيار في موقع يسمح له ان يكون الوحيد الذي يتحاور مع الكل في الداخل فيما تركن دول في الخارج الى رأيه، وهو يملك قدرة كبيرة في الانفتاح على الداخل والخارج وهذا كله كاف ليجيب على فكرة “الرجل المعزول”
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