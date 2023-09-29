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انطوان قسطنطين لـ “حوار اليوم”: لم نرفض حوار الرئيس بري ووضعنا في سلّة واحدة مع رفض الحوار موقف خاطئ
الجمعة 29 أيلول 2023

انطوان قسطنطين لـ “حوار اليوم”: لم نرفض حوار الرئيس بري ووضعنا في سلّة واحدة مع رفض الحوار موقف خاطئ

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