انطوان قسطنطين للـOTV: تعودنا احترام دولة الحق والقانون من السياسة الفرنسية ولم يحصل اشكال اليوم بل استقبل لودريان بكل البروتوكول اللازم الذي تقتضيه علاقتنا مع فرنسا وهناك فقط موقف مغاير لما طلبه وهو ليس جديدا وسبق واعلنه رئيس التيار مرارا
انطوان قسطنطين للـOTV: تعودنا احترام دولة الحق والقانون من السياسة الفرنسية ولم يحصل اشكال اليوم بل استقبل لودريان بكل البروتوكول اللازم الذي تقتضيه علاقتنا مع فرنسا وهناك فقط موقف مغاير لما طلبه وهو ليس جديدا وسبق واعلنه رئيس التيار مرارا
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