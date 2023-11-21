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انفجار 6 صواريخ اعتراضية اطلقتها القبة الحديدية في أجواء القطاع الشرقي من جنوب لبنان
الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023

انفجار 6 صواريخ اعتراضية اطلقتها القبة الحديدية في أجواء القطاع الشرقي من جنوب لبنان

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