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انهيارات صغيرة للحجارة في محيط الصوامع التي سقطت من اهراءات مرفأ بيروت
الأحد 31 تموز 2022

انهيارات صغيرة للحجارة في محيط الصوامع التي سقطت من اهراءات مرفأ بيروت

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