باسيل:اذا واحد بدّو يفكّر، مع التشديد على “اذا”، يعطي نواب الحاكم تشريع من مجلس النواب، لازم يكون ان المصرف المركزي يقرض الحكومة لأمور غير مفتوحة ومحدّدة بنوعها وبكلفتها، على ان تعيدها بفترة محدّدة من خلال موازنة 2023 ومش كذبة موازنة 2023، وتكون مرتبطة باقرار القوانين الاصلاحية وضمن برنامج زمني محدّد وواضح ومبرمج
باسيل:اذا واحد بدّو يفكّر، مع التشديد على “اذا”، يعطي نواب الحاكم تشريع من مجلس النواب، لازم يكون ان المصرف المركزي يقرض الحكومة لأمور غير مفتوحة ومحدّدة بنوعها وبكلفتها، على ان تعيدها بفترة محدّدة من خلال موازنة 2023 ومش كذبة موازنة 2023، وتكون مرتبطة باقرار القوانين الاصلاحية وضمن برنامج زمني محدّد وواضح ومبرمج
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