باسيل:المقاومة يمكن الا تكون نقيضا لموضوع التحييد بل مكملة له… نحن نريد ان نكون بحالة دفاع عن النفس لا هجوم… مزارع شبعا ارض لبنانية محتلة اكد حزب الله بعملياته فيها حق لبنان باسترجاع ارضه وسقط له شهداء وهو يلتزم بقواعد الاشتباك
باسيل:المقاومة يمكن الا تكون نقيضا لموضوع التحييد بل مكملة له… نحن نريد ان نكون بحالة دفاع عن النفس لا هجوم… مزارع شبعا ارض لبنانية محتلة اكد حزب الله بعملياته فيها حق لبنان باسترجاع ارضه وسقط له شهداء وهو يلتزم بقواعد الاشتباك
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