باسيل:انا زرت 158 بلد ومدينة بالعالم، والتقيت فيهم بالمنتشرين، وياما رحت على مطارح ما فيهم لا سفير ولا قنصل وقالوا لي استحلينا يزورنا شي مرّة موظف من الخارجية… عملت ساعات طيران حتى شوف 50 لبناني لمدة ساعتين او ثلاث ساعات ليحسّوا انو في حدا سائل عنهم! ومع هيك، لمّا بفكّر بالانتشار، بشعر بالذنب والنقص وما بفكّر بس بالبلدان يلّي زرتها، بفكر بالبلدان يلّي ما قدرت زورها وبقول كان لازم او بعده لازم
باسيل:انا زرت 158 بلد ومدينة بالعالم، والتقيت فيهم بالمنتشرين، وياما رحت على مطارح ما فيهم لا سفير ولا قنصل وقالوا لي استحلينا يزورنا شي مرّة موظف من الخارجية… عملت ساعات طيران حتى شوف 50 لبناني لمدة ساعتين او ثلاث ساعات ليحسّوا انو في حدا سائل عنهم! ومع هيك، لمّا بفكّر بالانتشار، بشعر بالذنب والنقص وما بفكّر بس بالبلدان يلّي زرتها، بفكر بالبلدان يلّي ما قدرت زورها وبقول كان لازم او بعده لازم
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