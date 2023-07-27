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باسيل:بيستاهل لبنان نزرب حالنا يومين او ثلاثة لنصل الى اتفاق
الخميس 27 تموز 2023

باسيل:بيستاهل لبنان نزرب حالنا يومين او ثلاثة لنصل الى اتفاق

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