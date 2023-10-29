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حماس لديها بنيتُها داخل فلسطين فلتستخدمها داخل فلسطين هي او غيرها وتجربة فتح لاند لا نريد تكرارها… وما يجري لا يزال تحت السقف وحزب الله يضبط الامر لكن مهما كان صغيرا لا نقبل به… لبنان القوي يساهم بتحرير القدس وليس لبنان “المكسَّر”…
الأحد 29 تشرين الأول 2023

حماس لديها بنيتُها داخل فلسطين فلتستخدمها داخل فلسطين هي او غيرها وتجربة فتح لاند لا نريد تكرارها… وما يجري لا يزال تحت السقف وحزب الله يضبط الامر لكن مهما كان صغيرا لا نقبل به… لبنان القوي يساهم بتحرير القدس وليس لبنان “المكسَّر”…

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