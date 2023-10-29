باسيل:في غزة هناك حقل غاز مكتشف فلبنان وفلسطين وسوريا في نفس الحوض الجيولوجي لكنهم ممنوعون من استخراج الغاز… وانا ادعو ان تكون اولى نتائج الحرب ان يختلف موقع لبنان التفاوضي بموضوع الغاز كي لا “نقف بالصف” في هذا الموضوع… فهناك تأخير متعمد… ويجب تأكيد معادلة رفض استفادة اسرائيل من غازها بينما يتم تأخيرنا
باسيل:في غزة هناك حقل غاز مكتشف فلبنان وفلسطين وسوريا في نفس الحوض الجيولوجي لكنهم ممنوعون من استخراج الغاز… وانا ادعو ان تكون اولى نتائج الحرب ان يختلف موقع لبنان التفاوضي بموضوع الغاز كي لا “نقف بالصف” في هذا الموضوع… فهناك تأخير متعمد… ويجب تأكيد معادلة رفض استفادة اسرائيل من غازها بينما يتم تأخيرنا
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