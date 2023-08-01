باسيل:كل ما فكّر بملفات اختيار الجنسية التي وحدّناها وحفظناها وعمّمناها وعددها فوق 60 الف، بفكّر بعشرات الآلاف من اصحابها يلّي ما استفادوا… التفخيخ والعرقلة امر متوقّع ومحسوب، ولكن ما هو غير محسوب ومفهوم ومقبول حالة الخضوع والخمول عن عدم العمل والجهد لزيادة ملفات الجنسية، والسكوت والتفرّج المشبوه من مرجعيّات سياسية ودينية على العرقلة من دون توجيه كلمة او سؤال
باسيل:كل ما فكّر بملفات اختيار الجنسية التي وحدّناها وحفظناها وعمّمناها وعددها فوق 60 الف، بفكّر بعشرات الآلاف من اصحابها يلّي ما استفادوا… التفخيخ والعرقلة امر متوقّع ومحسوب، ولكن ما هو غير محسوب ومفهوم ومقبول حالة الخضوع والخمول عن عدم العمل والجهد لزيادة ملفات الجنسية، والسكوت والتفرّج المشبوه من مرجعيّات سياسية ودينية على العرقلة من دون توجيه كلمة او سؤال
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