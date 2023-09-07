باسيل:كل ما منجتمع بذكركّن شو قلت بالـ 2022: البترون بعيوني وعيوني عالبترون – وهيك بقول لبنان بعيوني. لبنان يلّي القلب بينبض له، لبنان الناس المليانة حياة رغم كل شي – عيوني رح تكون على كل مناطقه متل البترون. واليوم عيوني كمان على الميناء بطرابلس وعلى زحلة وجزين قريباً. عيوني على كل لبنان باللامركزية، حتى عيون العالم تصير على كل لبنان.
باسيل:كل ما منجتمع بذكركّن شو قلت بالـ 2022: البترون بعيوني وعيوني عالبترون – وهيك بقول لبنان بعيوني. لبنان يلّي القلب بينبض له، لبنان الناس المليانة حياة رغم كل شي – عيوني رح تكون على كل مناطقه متل البترون. واليوم عيوني كمان على الميناء بطرابلس وعلى زحلة وجزين قريباً. عيوني على كل لبنان باللامركزية، حتى عيون العالم تصير على كل لبنان.
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