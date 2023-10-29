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باسيل:لا ازال على موقفي برفض انتخاب فرنجية وهو عبر عن ذلك ولا اعرف ماذا قصد بكلامه حول الاتفاق على 99% من الامور… الا اذا كان المقصود النقاط الخمسة التي طرحناها… ومستعد للموافقة على ميثاق شرف بأن لا نتصرف كما تصرف معنا البعض خلال العهد
الأحد 29 تشرين الأول 2023

باسيل:لا ازال على موقفي برفض انتخاب فرنجية وهو عبر عن ذلك ولا اعرف ماذا قصد بكلامه حول الاتفاق على 99% من الامور… الا اذا كان المقصود النقاط الخمسة التي طرحناها… ومستعد للموافقة على ميثاق شرف بأن لا نتصرف كما تصرف معنا البعض خلال العهد

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