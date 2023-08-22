باسيل:من هون، من هالعمق الماروني، منأكّد انّو التيار الوطني الحرّ متل ما قبل بالـ 2016، ما رح يقبل اليوم انّو حدا يفرض عليه وعلى المسيحيين رئيس ماروني خارج عن تمثيله ووجدانه وقناعاته… ما حدا بيفرض علينا رئيس جمهوريّتنا الاّ ما يكون بخيارنا وبقناعتنا… حلّلوا قد ما بدّكم، وكذّبوا قد ما بدّكم، والّفوا قد ما بدّكم… النتيجة ما بتتغيّر: امّا بيجي رئيس من عمق وجداننا وقناعتنا، او بيجي قوانين واصلاحات أهم منه
باسيل:من هون، من هالعمق الماروني، منأكّد انّو التيار الوطني الحرّ متل ما قبل بالـ 2016، ما رح يقبل اليوم انّو حدا يفرض عليه وعلى المسيحيين رئيس ماروني خارج عن تمثيله ووجدانه وقناعاته… ما حدا بيفرض علينا رئيس جمهوريّتنا الاّ ما يكون بخيارنا وبقناعتنا… حلّلوا قد ما بدّكم، وكذّبوا قد ما بدّكم، والّفوا قد ما بدّكم… النتيجة ما بتتغيّر: امّا بيجي رئيس من عمق وجداننا وقناعتنا، او بيجي قوانين واصلاحات أهم منه
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