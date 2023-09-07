باسيل:نحنا فكرنا واضح ومشروعنا واضح ببناء الدولة واصلاح الاقتصاد وتطوير النظام، وحضّرنا اوراق ومشاريع وقوانين. الممانعة عندها مشروع واضح، سواء اتفقنا او اختلفنا عليه، بانتصار محور المقاومة… الجزء المتعلّق بمقاومة اسرائيل وداعش نحنا موافقين عليه، وجزؤه الخارجي ما لنا علاقة فيه، ومنعتبر انو لازم تحييد لبنان عنّه. بس الرفضيّين شو مشروعهم؟ غير رفض كل شي – من دون بديل، والعودة لأحلام الحروب والتهجير والتقسيم!
باسيل:نحنا فكرنا واضح ومشروعنا واضح ببناء الدولة واصلاح الاقتصاد وتطوير النظام، وحضّرنا اوراق ومشاريع وقوانين. الممانعة عندها مشروع واضح، سواء اتفقنا او اختلفنا عليه، بانتصار محور المقاومة… الجزء المتعلّق بمقاومة اسرائيل وداعش نحنا موافقين عليه، وجزؤه الخارجي ما لنا علاقة فيه، ومنعتبر انو لازم تحييد لبنان عنّه. بس الرفضيّين شو مشروعهم؟ غير رفض كل شي – من دون بديل، والعودة لأحلام الحروب والتهجير والتقسيم!
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