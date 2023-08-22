باسيل:وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة التميزية، التفتيش القضائي، كل القضاة المعنيّين، كلّهم عليهم مسؤولية كسر الصمت والتفرّج امام اكبر جريمة بحق الشعب اللبناني… شو ناطرين؟من كم ساعة مدَّعي عام التمييز عمل مطالعة وأحال الملف إلى المدَّعي العام المالي والنيابة العامة الاستئنافيّة في بيروت وإلى هيئة التحقيق الخاصّة. منحذِّر اوعا تمييع الملفّ، الامور ما بقى بتتخبّى! اكشفوا وإلّا ستُدانوا!
باسيل:وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة التميزية، التفتيش القضائي، كل القضاة المعنيّين، كلّهم عليهم مسؤولية كسر الصمت والتفرّج امام اكبر جريمة بحق الشعب اللبناني… شو ناطرين؟
من كم ساعة مدَّعي عام التمييز عمل مطالعة وأحال الملف إلى المدَّعي العام المالي والنيابة العامة الاستئنافيّة في بيروت وإلى هيئة التحقيق الخاصّة. منحذِّر اوعا تمييع الملفّ، الامور ما بقى بتتخبّى! اكشفوا وإلّا ستُدانوا!
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