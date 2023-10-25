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باسيل: آمل أن يتم التفاهم والتقارب بين الجميع لمواجهة خطر الحرب
الأربعاء 25 تشرين الأول 2023

باسيل: آمل أن يتم التفاهم والتقارب بين الجميع لمواجهة خطر الحرب

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