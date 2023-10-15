باسيل: أن تبقى حرّاً سيّداً مستقلاً وانتَ في الحكم، أمرٌ بغاية الصعوبة. اذ عليك ان تمارس هذه القيم بمسؤولية وتعرفَ حدودَها دون أن تتخلى طبعاً عن أي منها. فالحريّةُ توجبُ عليكَ احترامَ حريّةِ الآخرين. والسيادةُ تَفرُضُ عليكَ ان تكرِّسها بالقانون على ارضِك. امّا الاستقلالْ، وان كان قيمةً مطلقة فإنَّ حدودَه هي مصلحةُ بلدِك
باسيل: أن تبقى حرّاً سيّداً مستقلاً وانتَ في الحكم، أمرٌ بغاية الصعوبة. اذ عليك ان تمارس هذه القيم بمسؤولية وتعرفَ حدودَها دون أن تتخلى طبعاً عن أي منها. فالحريّةُ توجبُ عليكَ احترامَ حريّةِ الآخرين. والسيادةُ تَفرُضُ عليكَ ان تكرِّسها بالقانون على ارضِك. امّا الاستقلالْ، وان كان قيمةً مطلقة فإنَّ حدودَه هي مصلحةُ بلدِك
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