باسيل: أين نكونُ من الحريّة والسيادة والاستقلال اذا ارتضينا ان يختارَ احدٌ عنا رئيسَنا؟ فهل الحريّة تسمح بأن يَفرضَ علينا احدٌ رئيساً بعكسِ نتائج الانتخابات النيابية، لا يمثّلُ لا ناسَنا ولا وجدانَنا؟ وهل السيادة تسمح بأن يتمَّ تلزيمُنا الى مجموعةٍ خماسية او سداسية، او ان نقبلَ بوصايةٍ غربية ونرفضَها اذا كانت شرقية؟ او ان نقبلَها اجنبية ونرفضَها عربية؟ وهل الاستقلالُ يسمح بأن نكونَ تابعين لمحورٍ او لقرارٍ خارجي في شأن سيادي داخلي؟ وهل الاستقلاليةُ تسمح بالتبعيّة لأحدٍ بفعل المصلحة او المال؟
باسيل: أين نكونُ من الحريّة والسيادة والاستقلال اذا ارتضينا ان يختارَ احدٌ عنا رئيسَنا؟ فهل الحريّة تسمح بأن يَفرضَ علينا احدٌ رئيساً بعكسِ نتائج الانتخابات النيابية، لا يمثّلُ لا ناسَنا ولا وجدانَنا؟ وهل السيادة تسمح بأن يتمَّ تلزيمُنا الى مجموعةٍ خماسية او سداسية، او ان نقبلَ بوصايةٍ غربية ونرفضَها اذا كانت شرقية؟ او ان نقبلَها اجنبية ونرفضَها عربية؟ وهل الاستقلالُ يسمح بأن نكونَ تابعين لمحورٍ او لقرارٍ خارجي في شأن سيادي داخلي؟ وهل الاستقلاليةُ تسمح بالتبعيّة لأحدٍ بفعل المصلحة او المال؟
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