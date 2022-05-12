باسيل: إذا لا بُدّ مِن “صَرخة وطن”، ما في أعلى من صرخة التيّار بوجه الهَندسات الماليّة يلّي إستفادوا منها مجموعة مصارف وبعض السماسرة يلّي ما شفناهم ولا مرّة عم يعترضوا عَ الحاكم المركزي. الظاهر إنّو هَندساتو ساهمت بتمويل لوايحهم بكسروان وبعدّة مطارح
باسيل: إذا لا بُدّ مِن “صَرخة وطن”، ما في أعلى من صرخة التيّار بوجه الهَندسات الماليّة يلّي إستفادوا منها مجموعة مصارف وبعض السماسرة يلّي ما شفناهم ولا مرّة عم يعترضوا عَ الحاكم المركزي. الظاهر إنّو هَندساتو ساهمت بتمويل لوايحهم بكسروان وبعدّة مطارح
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