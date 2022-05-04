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باسيل: إنتو الكذبة والخنوع ونحنا الحقيقة والكرامة. إنتو زمن عم يخلص ونحنا الزمن الجايي، نحنا وأهل بيروت وشباب بيروت وصبايا بيروت قادرين نتحاور مهما إختلفنا. وسوا بدّنا وفينا وقادرين نعمّر بيروت ونرجّعها منارة إشعاع ومدينة حياة وأمل وفرح
الأربعاء 04 أيار 2022

باسيل: إنتو الكذبة والخنوع ونحنا الحقيقة والكرامة. إنتو زمن عم يخلص ونحنا الزمن الجايي، نحنا وأهل بيروت وشباب بيروت وصبايا بيروت قادرين نتحاور مهما إختلفنا. وسوا بدّنا وفينا وقادرين نعمّر بيروت ونرجّعها منارة إشعاع ومدينة حياة وأمل وفرح

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