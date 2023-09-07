باسيل: اتهموا السوري والاسرائيلي انّهم منعوا انماء البلد… استلموا البلد 30 سنة وخربوه ولمّا جينا نشتغل اتّهمونا نحنا، بشو؟ بالفساد! شوفوا عالنكتة! منعوا النفط والغاز 30 سنة ولمّا جينا عملناه، تصوّروا! والله يستر اذا استلموه كيف بيشفطوه! استلموا مالية الدولة، ولمّا انهارت بسياساتهم وبالهندسات المالية لأمين صندوقهم رياض سلامة، قالوا ما بيغيّروا ضابطهم بقلب المعركة! مبارح زيلنسكي غيّر وزير دفاعه، وبوتين غير قائد عمليّاته باوكرانيا، بس هنّي ما بيغيّروا الحاكم ليشفط آخر دولار بالاحتياطي! وبيهرّبوه من هيئة لهيئة، ومن قاضي لقاضي، وهلّق من بيت لبيت ولو بتعرفوا ببيت مين قاعد…! والنكتة انّو يلّي كان يدافع عنو، صار عم يقول انو هو وراء التدقيق الجنائي! يعطيه العافية!
باسيل: اتهموا السوري والاسرائيلي انّهم منعوا انماء البلد… استلموا البلد 30 سنة وخربوه ولمّا جينا نشتغل اتّهمونا نحنا، بشو؟ بالفساد! شوفوا عالنكتة! منعوا النفط والغاز 30 سنة ولمّا جينا عملناه، تصوّروا! والله يستر اذا استلموه كيف بيشفطوه! استلموا مالية الدولة، ولمّا انهارت بسياساتهم وبالهندسات المالية لأمين صندوقهم رياض سلامة، قالوا ما بيغيّروا ضابطهم بقلب المعركة! مبارح زيلنسكي غيّر وزير دفاعه، وبوتين غير قائد عمليّاته باوكرانيا، بس هنّي ما بيغيّروا الحاكم ليشفط آخر دولار بالاحتياطي! وبيهرّبوه من هيئة لهيئة، ومن قاضي لقاضي، وهلّق من بيت لبيت ولو بتعرفوا ببيت مين قاعد…! والنكتة انّو يلّي كان يدافع عنو، صار عم يقول انو هو وراء التدقيق الجنائي! يعطيه العافية!
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