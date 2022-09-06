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باسيل: احلى ردّ عليهم هو مسيحي اسلامي بيتجاهل احتفاليات تكريس الشرّ، وبيفضّل وبيختار احتفاليات الخير
الثلاثاء 06 أيلول 2022

باسيل: احلى ردّ عليهم هو مسيحي اسلامي بيتجاهل احتفاليات تكريس الشرّ، وبيفضّل وبيختار احتفاليات الخير

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