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باسيل: اذا ما انتخبتوا او حطّيتوا ورقة بيضا، يعني حجبتوا صوتكم عنّا وعطيتوا افضلية لغيرنا، يعني خسّرتونا. مقتنعين فينا وبتحبّونا بس زعلانين انّو ما قدرنا، مقتنعين انّا اوادم بس بتربّحوا يلّي مقتنعين انّن مش مناح واوادم. هيدي النتيجة لخياركم
الخميس 12 أيار 2022
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