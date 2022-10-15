باسيل: استهدافنا من الكل، مش علامة ضعف، هو قوّتنا، لأنه بيدلّ على صوابية مشروعنا وبيعزّز لنا ثقتنا فيه. نحنا التغيير، نحنا الاصلاح، نحنا التيار القوي، نحنا لبنان القوي. بس نحنا ما منحتكر التغيير ولا منعزل الاصلاحيين – لا منعزل ولا مننعزل
باسيل: استهدافنا من الكل، مش علامة ضعف، هو قوّتنا، لأنه بيدلّ على صوابية مشروعنا وبيعزّز لنا ثقتنا فيه. نحنا التغيير، نحنا الاصلاح، نحنا التيار القوي، نحنا لبنان القوي. بس نحنا ما منحتكر التغيير ولا منعزل الاصلاحيين – لا منعزل ولا مننعزل
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