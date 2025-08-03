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باسيل: اعتمدناها في سياستنا الديبلوماسية على ركيزة استعادة الجنسية لأن هوية لبنان من ثقافة شعبه وتنوعه وتعدده وللأسف خنقوا قانون استعادة الجنسية من خلال عدم توقيع المراسيم… هناك سلطة تشجع اللبناني الاصيل على المغادرة وغير اللبناني على البقاء
الأحد 03 آب 2025

باسيل: اعتمدناها في سياستنا الديبلوماسية على ركيزة استعادة الجنسية لأن هوية لبنان من ثقافة شعبه وتنوعه وتعدده وللأسف خنقوا قانون استعادة الجنسية من خلال عدم توقيع المراسيم… هناك سلطة تشجع اللبناني الاصيل على المغادرة وغير اللبناني على البقاء

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