باسيل: الاستقلال، بعدما خرجت سوريا من ارِضِكَ، لا يعني ان تعاديها على ارضِها، أو ان تتآمر عليها؛ كذلك لا يمنع الاستقلال ان تقومَ بما هو مصلحةُ بلدِك ان استوجبَ ذلك ان توافق على ما يوافقها. والسيادةُ تسمحُ ان تستعينَ بعناصرِ قوّةٍ داخلية ان لم تُمَسّ أُسُسُ الشراكة والتوازن الوطني، وأن تستعينَ بعناصرِ قوّةٍ خارجية ان لمْ تُمَسّ أسسُ الوطن وسيادته وركائزُه. امّا الحريّةُ فلا تعطيكَ ابداً المجال ان تُفرِّطَ بمواردِ وثرواتِ وطنِك لصالحِ الغير. وان كنت تعتبرُ ان هذه الشعارات-المبادئ تتحقّق فقط عندما تطرُدُ مُحتلاً او تتخلّصُ من وصييٍ فأنت واهمٌ، لأنّك تواجهُ عند ممارسيها صعوبةً في كثيرٍ من مفاصل حياتِك الوطنية. واكتفي بإعطاء مثالين معيوشين في يوميّاتنا هما الفساد والنزوح، لنعرِفَ أهميّة ان نعيش هذه المبادئ الثلاثة
باسيل: الاستقلال، بعدما خرجت سوريا من ارِضِكَ، لا يعني ان تعاديها على ارضِها، أو ان تتآمر عليها؛ كذلك لا يمنع الاستقلال ان تقومَ بما هو مصلحةُ بلدِك ان استوجبَ ذلك ان توافق على ما يوافقها. والسيادةُ تسمحُ ان تستعينَ بعناصرِ قوّةٍ داخلية ان لم تُمَسّ أُسُسُ الشراكة والتوازن الوطني، وأن تستعينَ بعناصرِ قوّةٍ خارجية ان لمْ تُمَسّ أسسُ الوطن وسيادته وركائزُه. امّا الحريّةُ فلا تعطيكَ ابداً المجال ان تُفرِّطَ بمواردِ وثرواتِ وطنِك لصالحِ الغير. وان كنت تعتبرُ ان هذه الشعارات-المبادئ تتحقّق فقط عندما تطرُدُ مُحتلاً او تتخلّصُ من وصييٍ فأنت واهمٌ، لأنّك تواجهُ عند ممارسيها صعوبةً في كثيرٍ من مفاصل حياتِك الوطنية. واكتفي بإعطاء مثالين معيوشين في يوميّاتنا هما الفساد والنزوح، لنعرِفَ أهميّة ان نعيش هذه المبادئ الثلاثة
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا