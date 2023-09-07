باسيل: البترون حقيقة مش دعاية – بتتذّكروا قدّي حكينا عن توعية الناس على حسن الخدمة وهم اصلاً عندهم حسن الضيافة – وكيف لازم يكون عنا ثقافة ورياضة وبيئة اكثر، مش بس سياحة ومطاعم. البترون المدينة تجربة عم تتوسّع لتشمل القضاء كلّه! هيدي سمار جبيل رمّمنا قلعتها وكنيستها وساحتها وسوقها الصغير، وهيدي دوما عم نرمّم سوقها القديم، وبعدها تنورين مع سدّها انشالله وبالوعها وارزاتها، وكل البلدات تتنافس مع بعضها للأحسن ببيوت ضيافة ومطاعم وكروم ومصانع نبيذ ومزارعين وحرفيين وصيادين وعمّال وأصحاب خدمات عم يرتفع مدخلوهم ومحلات وعقارات عم يرتفع سعرها
باسيل: البترون حقيقة مش دعاية – بتتذّكروا قدّي حكينا عن توعية الناس على حسن الخدمة وهم اصلاً عندهم حسن الضيافة – وكيف لازم يكون عنا ثقافة ورياضة وبيئة اكثر، مش بس سياحة ومطاعم. البترون المدينة تجربة عم تتوسّع لتشمل القضاء كلّه! هيدي سمار جبيل رمّمنا قلعتها وكنيستها وساحتها وسوقها الصغير، وهيدي دوما عم نرمّم سوقها القديم، وبعدها تنورين مع سدّها انشالله وبالوعها وارزاتها، وكل البلدات تتنافس مع بعضها للأحسن ببيوت ضيافة ومطاعم وكروم ومصانع نبيذ ومزارعين وحرفيين وصيادين وعمّال وأصحاب خدمات عم يرتفع مدخلوهم ومحلات وعقارات عم يرتفع سعرها
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