باسيل: البترون قصّة نجاح انطلقت مش بس من حبّي وتعلّقي بهالأرض وبأهلها. انطلقت من قناعة عندي انّو الانماء الحقيقي هو التفاعل بين الأرض والانسان بمشاريع تنمويّة فعليّة. انا بهتم بترميم كل حجر. بيقولوا البشر قبل الحجر، صح، بس البشر بحاجة للحجر؛ هيك بيتكاملوا وبتولد الحضارة – هيدي حضارتنا. امّا البشر فأهميّتهم بانفتاحهم، ولهيك البترون مدينة مفتوحة، مش قلعة مقفلة – صحيح هي معقل سياسي لنا، بس ما حدا بدّو اذن ليجي ويزور او يستثمر. يلّي سكّروا مناطقهم وفرضوا اذن دخول، حرموا ناسهم من الازدهار!
باسيل: البترون قصّة نجاح انطلقت مش بس من حبّي وتعلّقي بهالأرض وبأهلها. انطلقت من قناعة عندي انّو الانماء الحقيقي هو التفاعل بين الأرض والانسان بمشاريع تنمويّة فعليّة. انا بهتم بترميم كل حجر. بيقولوا البشر قبل الحجر، صح، بس البشر بحاجة للحجر؛ هيك بيتكاملوا وبتولد الحضارة – هيدي حضارتنا. امّا البشر فأهميّتهم بانفتاحهم، ولهيك البترون مدينة مفتوحة، مش قلعة مقفلة – صحيح هي معقل سياسي لنا، بس ما حدا بدّو اذن ليجي ويزور او يستثمر. يلّي سكّروا مناطقهم وفرضوا اذن دخول، حرموا ناسهم من الازدهار!
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