باسيل :التحريض المتعمّد هو للتغطية عن سكوت سابق استمر من 2011 وحتى 2023″، مشددا على أن “الصمت 12 عاما عن موضوع النزوح لا يمكن محوه بـ12 ساعة تحريض… ليس هكذا تحل الازمات ويتم التسبب باعمال العنف، انما ببساطة يجب اللجوء الى تطبيق القوانين
باسيل :التحريض المتعمّد هو للتغطية عن سكوت سابق استمر من 2011 وحتى 2023″، مشددا على أن “الصمت 12 عاما عن موضوع النزوح لا يمكن محوه بـ12 ساعة تحريض… ليس هكذا تحل الازمات ويتم التسبب باعمال العنف، انما ببساطة يجب اللجوء الى تطبيق القوانين
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