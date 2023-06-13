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باسيل: التيار الوطني الحر، والرئيس عون وجبران باسيل ما بيتّهموا هيك، نحنا خط التصدّي للفتنة والعزل والطعن. لذلك ما انجرّينا ولا ردّينا على الافتراءات، لا بل عقدت كل الاجتماعات اللازمة واعطيت التوجيهات بعدم الردّ على هيك حملات تخوينية وتحريضيّة؛ ونحنا بجلسة بكرا وبكل جلسة ما رح نكون جزء من اي صراع او تصارع له طابع تحريضي فتنوي
الثلاثاء 13 حزيران 2023

باسيل: التيار الوطني الحر، والرئيس عون وجبران باسيل ما بيتّهموا هيك، نحنا خط التصدّي للفتنة والعزل والطعن. لذلك ما انجرّينا ولا ردّينا على الافتراءات، لا بل عقدت كل الاجتماعات اللازمة واعطيت التوجيهات بعدم الردّ على هيك حملات تخوينية وتحريضيّة؛ ونحنا بجلسة بكرا وبكل جلسة ما رح نكون جزء من اي صراع او تصارع له طابع تحريضي فتنوي

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