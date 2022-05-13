موقع البرامج
نشرات الأخبار
باسيل: التيار باقي بكل لبنان وبالعالم، يواجه لما يحكمونا الاخوان، ولما يبقوا النازحين ولما يستوطنوا اللاجئين، وباقي يفضح الفساد ويلاحق الفاسدين، ويقاتلهم لاسترداد اموال اللبنانيين يلّي هرّبتها المنظومة. باقي باقي باقي على الطاولة وبالقرار وبالساحات…
الجمعة 13 أيار 2022

باسيل: التيار باقي بكل لبنان وبالعالم، يواجه لما يحكمونا الاخوان، ولما يبقوا النازحين ولما يستوطنوا اللاجئين، وباقي يفضح الفساد ويلاحق الفاسدين، ويقاتلهم لاسترداد اموال اللبنانيين يلّي هرّبتها المنظومة. باقي باقي باقي على الطاولة وبالقرار وبالساحات…

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com