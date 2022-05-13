باسيل: التيار باقي بكل لبنان وبالعالم، يواجه لما يحكمونا الاخوان، ولما يبقوا النازحين ولما يستوطنوا اللاجئين، وباقي يفضح الفساد ويلاحق الفاسدين، ويقاتلهم لاسترداد اموال اللبنانيين يلّي هرّبتها المنظومة. باقي باقي باقي على الطاولة وبالقرار وبالساحات…
باسيل: التيار باقي بكل لبنان وبالعالم، يواجه لما يحكمونا الاخوان، ولما يبقوا النازحين ولما يستوطنوا اللاجئين، وباقي يفضح الفساد ويلاحق الفاسدين، ويقاتلهم لاسترداد اموال اللبنانيين يلّي هرّبتها المنظومة. باقي باقي باقي على الطاولة وبالقرار وبالساحات…
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