باسيل: التيار قوي بهالمنطقة ولازم نأمّن مشاركة. بعرف انّو الامكانيات محدودة، والنقل من بيروت له اهمية كبيرة. اشتغلوا على الموضوع، والله بيدبّر عونة ومحبّين يساعدونا ونساعد بعضنا. حرمونا من الميغاسنتر لينزلولنا اصواتنا، لازم الناس تنتقم منهم وتصوّت
باسيل: التيار قوي بهالمنطقة ولازم نأمّن مشاركة. بعرف انّو الامكانيات محدودة، والنقل من بيروت له اهمية كبيرة. اشتغلوا على الموضوع، والله بيدبّر عونة ومحبّين يساعدونا ونساعد بعضنا. حرمونا من الميغاسنتر لينزلولنا اصواتنا، لازم الناس تنتقم منهم وتصوّت
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