باسيل: التيّار الفاعل هو انه يبقى تيّار، اكبر من حزب، وبحركة متطوّرة باتجاه مؤسّسة نضالية. هو عائلتنا الوطنية، والحياة السياسية ما بتنتظم من دون احزاب. تجربة 17 تشرين وشيطنة الاحزاب كانت مؤامرة لتخريب العقول وضرب الحياة السياسية الحزبية، واستبدالها بمجتمع سمّوه مدني، معظمه كان مستسلم، عن معرفة او غير معرفة، لإرادة الخارج ولتمويله المشبوه. تخطّينا هالمرحلة، بس لازم نفهم الرسالة يلّي وجهولنا ياها الناس الطيّبين الصادقين يلّي انتفضوا بـ 17 تشرين وعبّروا عن مواقفهم بانتخابات 2022، ولازم نتصرّف بوحي هالرسالة، ونعدّل بشغلنا ونكثف تواصلنا مع الناس ونتعلّم الدخول لعقول وقلوب الشباب
باسيل: التيّار الفاعل هو انه يبقى تيّار، اكبر من حزب، وبحركة متطوّرة باتجاه مؤسّسة نضالية. هو عائلتنا الوطنية، والحياة السياسية ما بتنتظم من دون احزاب. تجربة 17 تشرين وشيطنة الاحزاب كانت مؤامرة لتخريب العقول وضرب الحياة السياسية الحزبية، واستبدالها بمجتمع سمّوه مدني، معظمه كان مستسلم، عن معرفة او غير معرفة، لإرادة الخارج ولتمويله المشبوه. تخطّينا هالمرحلة، بس لازم نفهم الرسالة يلّي وجهولنا ياها الناس الطيّبين الصادقين يلّي انتفضوا بـ 17 تشرين وعبّروا عن مواقفهم بانتخابات 2022، ولازم نتصرّف بوحي هالرسالة، ونعدّل بشغلنا ونكثف تواصلنا مع الناس ونتعلّم الدخول لعقول وقلوب الشباب
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