#باسيل: التيّار غني بالمناضلين، وتأكّدوا انّو ما بياخذ محلّهم اصحاب المصالح والنفعيين. بس التيّار لازم يتحوّل من مجموعات وافراد مناضلين الى مؤسّسة مناضلة بكلّ اجيالها. القدامى أساس، بس ما بيقدروا يمنعوا دخول وتقدّم الجداد – والاّ التيّار لا بينمى ولا بيتجدّد بشبابه، وبيتحوّل لمؤسسة هرمة نتيجة الانانيات والانغلاق على الذات. النضال ما بينقاس بالعمر، لحتّى ينقال لحدا: “انت مين؟ وين كنت لمّا كنا؟” – النضال بينقاس باستمراريته وصدقه – مش المهم المناضل اي متى بلّش، المهم لأيمتى بيهدّي – فما حدا يخبرنا لورا… خبرونا لقدام لأن النضال من اجل التيار ولبنان ما بيخلص…
#باسيل: التيّار غني بالمناضلين، وتأكّدوا انّو ما بياخذ محلّهم اصحاب المصالح والنفعيين. بس التيّار لازم يتحوّل من مجموعات وافراد مناضلين الى مؤسّسة مناضلة بكلّ اجيالها. القدامى أساس، بس ما بيقدروا يمنعوا دخول وتقدّم الجداد – والاّ التيّار لا بينمى ولا بيتجدّد بشبابه، وبيتحوّل لمؤسسة هرمة نتيجة الانانيات والانغلاق على الذات. النضال ما بينقاس بالعمر، لحتّى ينقال لحدا: “انت مين؟ وين كنت لمّا كنا؟” – النضال بينقاس باستمراريته وصدقه – مش المهم المناضل اي متى بلّش، المهم لأيمتى بيهدّي – فما حدا يخبرنا لورا… خبرونا لقدام لأن النضال من اجل التيار ولبنان ما بيخلص…
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