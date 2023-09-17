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باسيل: الجواب على كل الهواجس والأسئلة موجود بورقة الأولويّات الرئاسية يلّي كتبناها من سنة، وبتعني انّو برنامج الرئيس اهم من شخصه، خاصةً اذا كان هذا الشخص، متل ما هي حالنا اليوم، ما بيتمتّع بالحيثية التمثيلية الذاتية، وعلينا التعويض عنها بدعم نيابي وشعبي. من هون وجوب التخلّي عن منطق الفرض، والانتقال لمنطق التحاور والتفاهم
الأحد 17 أيلول 2023

باسيل: الجواب على كل الهواجس والأسئلة موجود بورقة الأولويّات الرئاسية يلّي كتبناها من سنة، وبتعني انّو برنامج الرئيس اهم من شخصه، خاصةً اذا كان هذا الشخص، متل ما هي حالنا اليوم، ما بيتمتّع بالحيثية التمثيلية الذاتية، وعلينا التعويض عنها بدعم نيابي وشعبي. من هون وجوب التخلّي عن منطق الفرض، والانتقال لمنطق التحاور والتفاهم

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