باسيل: الجواب على كل الهواجس والأسئلة موجود بورقة الأولويّات الرئاسية يلّي كتبناها من سنة، وبتعني انّو برنامج الرئيس اهم من شخصه، خاصةً اذا كان هذا الشخص، متل ما هي حالنا اليوم، ما بيتمتّع بالحيثية التمثيلية الذاتية، وعلينا التعويض عنها بدعم نيابي وشعبي. من هون وجوب التخلّي عن منطق الفرض، والانتقال لمنطق التحاور والتفاهم
باسيل: الجواب على كل الهواجس والأسئلة موجود بورقة الأولويّات الرئاسية يلّي كتبناها من سنة، وبتعني انّو برنامج الرئيس اهم من شخصه، خاصةً اذا كان هذا الشخص، متل ما هي حالنا اليوم، ما بيتمتّع بالحيثية التمثيلية الذاتية، وعلينا التعويض عنها بدعم نيابي وشعبي. من هون وجوب التخلّي عن منطق الفرض، والانتقال لمنطق التحاور والتفاهم
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