باسيل: الحالة الفريدة التي نعيشها اليوم ناتجة عن عدم رغبة رئيس الحكومة المكلف بالتأليف، وعدم اعتذاره، وعدم القدرة عن سحب التكليف منه، وهذا ما تسبب بالفراغ المتعمد… هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية عجز المجلس النيابي عن انتخاب رئيس
باسيل: الحالة الفريدة التي نعيشها اليوم ناتجة عن عدم رغبة رئيس الحكومة المكلف بالتأليف، وعدم اعتذاره، وعدم القدرة عن سحب التكليف منه، وهذا ما تسبب بالفراغ المتعمد… هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية عجز المجلس النيابي عن انتخاب رئيس
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