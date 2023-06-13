باسيل: الحقيقة انّو يلّي ما بيلتزم بقرار التيار بيكون خرج عن وحدة التيار وقوته وهيبته، وسبّب من حيث يدري او لا يدري بإضعافه وإضعاف موقفه وبانجاح لعبة الآخرين ضدّه، وهيدا بيرتّب محاسبة بحسب نظامنا الداخلي، وانا لا ارى ذلك حاصلا لأني اراهن على ما سمعته منهم وعلى تياريّتهم واخلاقهم والتزامهم يلّي هم اقوى من اي امر آخر
باسيل: الحقيقة انّو يلّي ما بيلتزم بقرار التيار بيكون خرج عن وحدة التيار وقوته وهيبته، وسبّب من حيث يدري او لا يدري بإضعافه وإضعاف موقفه وبانجاح لعبة الآخرين ضدّه، وهيدا بيرتّب محاسبة بحسب نظامنا الداخلي، وانا لا ارى ذلك حاصلا لأني اراهن على ما سمعته منهم وعلى تياريّتهم واخلاقهم والتزامهم يلّي هم اقوى من اي امر آخر
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