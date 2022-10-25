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باسيل: الدستور واضح: حكومة فاقدة لصلاحياتها لا تستطيع ان تأخذ صلاحيات غيرها
الثلاثاء 25 تشرين الأول 2022

باسيل: الدستور واضح: حكومة فاقدة لصلاحياتها لا تستطيع ان تأخذ صلاحيات غيرها

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