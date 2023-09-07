باسيل: الطرقات يلّي انهيناها بالصيفية (1- كور – زان – كفرحتنا – اسيا و 2 – طريق كفرحلدا – كفور العربي، و 3 طريق كفرحلدا – بيت شلالا، و 4 – تنورين الفوقا – حدث الجبة) خلصت لأن تمويلها بالدولار من البنك الدولي ومحجوز قبل… من وين بدنا نجيب مال هلّق؟ بالرغم من صعوبة الأحوال، بقول لكم طالما فيي عرق بينبض، بدّنا نخلّص كل السدود والطرقات ومحطّات الكهرباء والغاز والصرف الصحي وكل مشروع وقف… وفوقهم بدنا نعمل طريق دراجات على الساحل وطواحين ودرب المسيلحة ومسرح قلعة المسيلحة ومزارات وادي المدفون، وقلعة الحصن وغيره… نحنا ما منوقف ولا منتعب ولا منيأس وما بيموت لنا ميّت؛ مشاريعنا ممكن توقف بس ما منخلّيها تموت، ويلّي بيبقى طيّب سياسياً بيذكّر الثاني…
باسيل: الطرقات يلّي انهيناها بالصيفية (1- كور – زان – كفرحتنا – اسيا و 2 – طريق كفرحلدا – كفور العربي، و 3 طريق كفرحلدا – بيت شلالا، و 4 – تنورين الفوقا – حدث الجبة) خلصت لأن تمويلها بالدولار من البنك الدولي ومحجوز قبل… من وين بدنا نجيب مال هلّق؟ بالرغم من صعوبة الأحوال، بقول لكم طالما فيي عرق بينبض، بدّنا نخلّص كل السدود والطرقات ومحطّات الكهرباء والغاز والصرف الصحي وكل مشروع وقف… وفوقهم بدنا نعمل طريق دراجات على الساحل وطواحين ودرب المسيلحة ومسرح قلعة المسيلحة ومزارات وادي المدفون، وقلعة الحصن وغيره… نحنا ما منوقف ولا منتعب ولا منيأس وما بيموت لنا ميّت؛ مشاريعنا ممكن توقف بس ما منخلّيها تموت، ويلّي بيبقى طيّب سياسياً بيذكّر الثاني…
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا