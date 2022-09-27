موقع البرامج
نشرات الأخبار
باسيل: الفراغ الرئاسي مميت للبنان في هذه المرحلة وأكدنا لسماحة المفتي اننا قدمنا مقاربة مختلفة على حسابنا ولكن من دون التنازل عن التمثيل لرئيس الجمهورية بالمباشر او بالتأييد وهو ما يحتم علينا التوافق في المجلس النيابي لانتخاب رئيس
الثلاثاء 27 أيلول 2022

باسيل: الفراغ الرئاسي مميت للبنان في هذه المرحلة وأكدنا لسماحة المفتي اننا قدمنا مقاربة مختلفة على حسابنا ولكن من دون التنازل عن التمثيل لرئيس الجمهورية بالمباشر او بالتأييد وهو ما يحتم علينا التوافق في المجلس النيابي لانتخاب رئيس

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com