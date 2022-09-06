باسيل: القضاء الأوروبي يرسل طلبات ومعلومات للقضاء اللبناني المتفرّج… الا يستحي قضاؤنا الاّ يتحرّك؟! يتحرّك فقط لحقه بمعاش كريم – هيدا حقّك ايّها القاضي، خذه بالهيبة وليس بالترجّي!! لاحق وحاسب، وشوف كيف بيقرّوا لك ما تستاهله من حياة كريمة!
باسيل: القضاء الأوروبي يرسل طلبات ومعلومات للقضاء اللبناني المتفرّج… الا يستحي قضاؤنا الاّ يتحرّك؟! يتحرّك فقط لحقه بمعاش كريم – هيدا حقّك ايّها القاضي، خذه بالهيبة وليس بالترجّي!! لاحق وحاسب، وشوف كيف بيقرّوا لك ما تستاهله من حياة كريمة!
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