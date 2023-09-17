باسيل: الكيان الفريد هو التمّسك بلبنان الكبير ، لبنان الـ 10452 كلم²، حتى لو كنا بحاجة لاعادة بنائه ولتجديد الفكرة اللبنانية وصوغها حول انتمائنا أي “اللبنانية”- Lebanity. ما منقدر نعيش بكيان نهائي، وبوطن دائم اذا ما اكّدنا هويّتنا وانتمائنا لرابط وطني بيجمعنا، وهو فوق الطوائف، وفوق الفينيقية والعروبة والمشرقية والمتوسطية
باسيل: الكيان الفريد هو التمّسك بلبنان الكبير ، لبنان الـ 10452 كلم²، حتى لو كنا بحاجة لاعادة بنائه ولتجديد الفكرة اللبنانية وصوغها حول انتمائنا أي “اللبنانية”- Lebanity. ما منقدر نعيش بكيان نهائي، وبوطن دائم اذا ما اكّدنا هويّتنا وانتمائنا لرابط وطني بيجمعنا، وهو فوق الطوائف، وفوق الفينيقية والعروبة والمشرقية والمتوسطية
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