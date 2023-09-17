باسيل: اللامركزية انماء مناطقي بتتكامل مع الصندوق الائتماني بالانماء الوطني. الصندوق الائتماني بيجعل اصول الدولة وممتلكاتها ومرافقها بأمان. هو مشروع اولاً لاحصائها ومعرفة قيمتها ومن ثم ادارتها واستثمارها لزيادة قيمتها وزيادة عائداتها، وهيك بتكون رافد لتكبير حجم الاقتصاد ورافعة للدولة مش عبء عليها. من دون هالخطوة الاصلاحية لا يمكن تحقيق المشاريع الكبيرة كالمطارات بالقليعات ورياق وحامات، والمصفاية والمرفأ والمنطقة الاقتصادية بطرابلس، والمرفأ السياحي بجونيه، وسكك الحديد والكهرباء والمياه والطرقات واملاك الدولة البحرية والبريّة وغيره
باسيل: اللامركزية انماء مناطقي بتتكامل مع الصندوق الائتماني بالانماء الوطني. الصندوق الائتماني بيجعل اصول الدولة وممتلكاتها ومرافقها بأمان. هو مشروع اولاً لاحصائها ومعرفة قيمتها ومن ثم ادارتها واستثمارها لزيادة قيمتها وزيادة عائداتها، وهيك بتكون رافد لتكبير حجم الاقتصاد ورافعة للدولة مش عبء عليها. من دون هالخطوة الاصلاحية لا يمكن تحقيق المشاريع الكبيرة كالمطارات بالقليعات ورياق وحامات، والمصفاية والمرفأ والمنطقة الاقتصادية بطرابلس، والمرفأ السياحي بجونيه، وسكك الحديد والكهرباء والمياه والطرقات واملاك الدولة البحرية والبريّة وغيره
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